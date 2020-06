Calciomercato Milan – Leão, idea scambio col Sassuolo 

Milan, prende corpo l’idea per un clamoroso scambio col Sassuolo. La notizia è riportata da Tuttosport oggi in edicola: sarebbe un modo per valorizzare il portoghese e mettere le mani su un vecchio obiettivo.

Rafael Leão, spunta l’idea del prestito per salvaguardare un investimento che rischia di essere perso. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, è questa la nuova soluzione che sembrerebbe propendere in casa Milan per il giovane portoghese.

Inutile tenerlo ancora in panchina. Ma al contempo non ha dimostrato di essere pronto e maturo per un totale ruolo da protagonista nello scacchiere rossonero. E considerando che Ralf Rangnick di certo vorrà portare almeno un paio di attaccanti, lo spazio si riduce ulteriormente.

A tal proposito – riferisce il quotidiano – si è parlato di uno scambio col Sassuolo per arrivare a Gianluca Scamacca, e nei giorni scorsi sarebbe già iniziata una chiacchierata per comprendere se ci sarebbero davvero le possibilità di uno scambio. Per Leão, quella neroverde, sarebbe una piazza perfetta in cui rilanciarci in quanto adatta ai giovani.

Il Milan, dall’altra parte, metterebbe invece le mani su un centravanti nel mirino da tempo, anche se a quel punto andrebbe studiata la quadratura del cerchio. Perché la cessione di Leão non sarebbe certo in definitivo, mentre il Diavolo, dall’altra parte, punterà sicuramente mettere le mani su Scamacca in maniera totale.

