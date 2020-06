Sky – Milan-Donnarumma, summit dopo il 30 giugno: le ultime

Il Milan mira a raggiungere un accordo per il prolungamento contrattuale di Gigion Donnarumma. Nelle prossime settimane le trattative si intensificheranno.

Il Milan ha deciso di fissare un incontro con Mino Raiola per trattare il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto scade a giugno 2021 e il club rossonero non può lasciare in sospeso a lungo la questione.

Secondo quanto spiegato in serata da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il summit avverrà dopo il 30 giugno. Da mercoledì prossimo ogni giorno sarà buono per questo confronto nel quale si cercherà di trovare la quadra su durata contrattuale, ingaggio e forse anche una clausola di risoluzione.

Il noto giornalista sportivo rivela che Donnarumma stesso è stato avvisato da Paolo Maldini dopo Lecce-Milan in merito alla volontà di programmare l’incontro con Raiola. Il noto agente difficilmente accetterà uno stipendio inferiore a quello attuale (6 milioni di euro netti annui). Il club rossonero farà il massimo per blindare Gigio.

Il portiere campano non intende andarsene a parametro zero tra un anno, è riconoscente al Milan e dunque verrà trovata una soluzione che accontenti tutte le parti. C’è abbastanza fiducia nell’ambiente milanista.

