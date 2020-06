Milan, Calhanoglu: “Credo in questo gruppo. Dura giocare con il caldo”

Altre dichiarazioni di Calhanoglu, numero 10 del Milan considerato ormai un titolarissimo della formazione di Stefano Pioli.

La redazione di Sportmediaset ha pubblicato oggi un’intervista esclusiva a Milanello al turco Hakan Calhanoglu, numero 10 rossonero.

Il fantasista del Milan ha parlato del finale di stagione in campionato: “Credo nei miei compagni, siamo una squadra giovane a parte Ibra. C’è tanta qualità, ho fiducia e ci credo ancora. L’obiettivo certamente è arrivare in Europa League“.

Sul cammino: “Guardiamo partita dopo partita, giochiamo ogni 3 giorni e non sarà facile. Ma ci dobbiamo far trovare pronti, dare il massimo”.

Sull’assenza del pubblico: “Non è facile giocare così, ma dobbiamo stare concentrati di testa. Più difficile giocare in questo periodo, con tanto caldo. Non è semplice per un calciatore”.

LEGGI ANCHE -> MILENKOVIC, IL MILAN ATTENDE NOVITA’