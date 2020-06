Milan-Roma, Capello: “Non ci sono 9 punti di differenza”

Milan-Roma, parla il doppio ex Fabio Capello. L’ex tecnico rossonero parla di divario falsato tra le due squadre e consiglia Elliott su Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leão e non solo.

E’ falso l’attuale divario in classifica tra Milan e Roma. Lo riferisce il grande doppio ex Fabio Capello, intervistato da Tuttosport oggi in edicola in vista del big match di domenica prossima a San Siro. Un’occasione enorme per il Diavolo, il quale può portarsi a -6 dai giallorossi.

“Nei valori attuali non ci sono 9 punti di differenza. L’eccessivo margine è soprattutto dovuto alle prime 7 partite di Campionato, quelle in cui ad allenare il Milan c’era Giampaolo che ha avuto problemi con la squadra. Con l’avvento di Pioli in panchina e il successivo innesto di Ibrahimovic la situazione è nettamente migliorata”, assicura infatti l’ex tecnico rossonero.

Pioli è tuttavia destinato a lasciare il rossonero dopo questo ultimo scorcio di stagione. C’è infatti pronto Ralf Rangnick per il nuovo Milan, e già dallo scorso ottobre: “Non succede solo al Milan”, osserva Capello a proposito delle tempistiche dei primi contatti. “E’ chiaro che è una situazione che non aiuta l’attuale allenatore. Di certo Pioli sta lavorando in modo fantastico, fa cose molto belle e la squadra lo segue, ed è ciò che conta. Il Milan – riferisce in vista di domenica – può far male in contropiede”.

Per quanto riguarda invece Zlatan Ibrahimovic, il 74enne friulano ha le idee chiare su quanto la società dovrebbe fare: “Ho detto più volte che il Milan deve tenere Zlatan, gestendolo bene, centellinando i suoi impegni poiché è il punto di riferimento della squadra”.

Il mister spinge inoltre per la valorizzazione di altri due talenti, Rafael Leão e Lucas Paquetá: “Giocatore dalle enormi potenzialità – riferisce a proposito del portoghese – che deve convincersi dei propri mezzi. Certe volte si diletta a inventare preziosismi anziché puntare con decisione alla porta per segnare. E anche Paquetà è un elemento che apprezzo molto”.

