Milan-Roma, probabili formazioni: scatto Kjaer, Ibra in panchina

Stefano Pioli recupera due pedine fondamentali per la sfida contro la Roma. Il Milan pronto a schierarsi con la sua migliore formazione ma con Ibra in panchina.

Può sorridere Stefano Pioli. Il tecnico del Milan oggi ha ritrovato in gruppo Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. I due calciatori, un po’ a sorpresa, saranno dunque a disposizione per la delicata sfida contro la Roma a San Siro, valevole per la 28esima giornata di Serie A.

A giocare dal primo minuto dovrebbe essere solo però Kjaer, che scavalca Matteo Gabbia. Sarà il danese ad affiancare Alessio Romagnoli e a proteggere Gigio Donnarumma. Il quartetto difensivo verrà completato da Conti e Theo Hernandez.

A centrocampo nessun dubbio, con Kessie insieme a Bennacer a costituire la diga mediana. I tre trequartisti saranno ancora una volta Calhanoglu, Bonaventura e Castillejo;

prima punta Ante Rebic, che nel corso della partita potrebbe spostarsi sull’esterno per far spazio a Ibrahimovic.

Lo svedese, quasi certamente, partirà dalla panchina, pronto ad essere gettato nella mischia in caso di necessità.

Milan (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

