Milan, Kjaer e Ibrahimovic recuperati: allenamento in gruppo

I tifosi del Milan e Stefano Pioli possono sorridere. Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer vedono la Roma: entrambi i giocatori si sono allenati con il gruppo.

Arrivano buone notizie da Milanello. Stefano Pioli recupera i pezzi per la sfida importante contro la Roma. La novità più gradita ai tifosi rossoneri è il pieno recupero di Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato con il resto del gruppo al pari di Simone Kjaer.

Contro i giallorossi il difensore danese dovrebbe prendere, così, il suo posto al fianco di Alessio Romagnoli. Per il bomber svedese, invece, più probabile una panchina.

Cessa dunque l’emergenza infortuni in casa Milan, con il solo Musacchio out per 4 mesi.

LEGGI ANCHE: BIVIO MILENKOVIC