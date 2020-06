Lipsia-Schick, c’è l’accordo. Milan in attesa

Principio di accordo tra il Lipsia e Patrik Schick, attaccante che piace molto al Milan. I rossoneri attendono la fine della stagione.

Accordo di base trovato tra la Roma ed il Lipsia per il prolungamento del prestito di Patrik Schick.

Lo scrive oggi il quotidiano tedesco Bild, secondo cui a breve arriverà l’ufficialità della permanenza in Germania del giovane attaccante ceco.

Ma si tratta di un accordo che durerà solo fino al 31 agosto. Il Lipsia otterrà di trattenere in prestito Schick per terminare la stagione, visto che i tedeschi sono ancora in piena corsa Champions League, competizione che ripartirà tra un mese e mezzo circa.

Tutto da decifrare invece il destino successivo al termine di questo campionato. Schick piace molto al Milan, che farebbe carte false per ingaggiarlo come sostituto o alternativa di Ibrahimovic.

Il Lipsia al momento resta la prima scelta futura del centravanti classe ’96. Ma se non dovesse essere riscattato, la Roma potrebbe aprire i dialoghi ufficiali con il Milan. Servono almeno 28 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino di Schick.

