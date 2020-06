Tuttosport – Bakayoko, apertura del Chelsea: c’è un ostacolo

Il Milan prova a tornare con forza su Bakayoko: l’affare è ora possibile, ma c’è sempre un ostacolo enorme a livello economico.

L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare della possibilità di rivedere Tiemoué Bakayoko in maglia rossonera nella prossima stagione.

Il mediano francese del Monaco, ma di proprietà Chelsea, sembra essersi riavvicinato al Milan, club nel quale ha già militato durante la scorsa annata.

Il Chelsea infatti avrebbe aperto uno spiraglio ai rossoneri. Abbassate le pretese sul costo del cartellino di Bakayoko.

Gli inglesi un anno fa chiedevano almeno 35 milioni di euro per cedere il calciatore di origini africane, mentre oggi potrebbero accontentarsi di ‘soli’ 20 milioni.

Una cifra che il Milan non dovrebbe faticare ad investire, almeno secondo le possibilità economiche della proprietà Elliott Management. Ma spunta un altro ostacolo.

L’ingaggio di Bakayoko spaventa non poco il Milan. Il francese percepisce attualmente più di 6 milioni l’anno dai Blues. Davvero troppo per le casse milaniste, con il club che ha scelto di fare uno strappo alla regola solo per Donnarumma e Romagnoli.

Il tetto-ingaggi imposto dalla proprietà si dovrebbe impostare sui 2.5-3 milioni netti a stagione per i nuovi acquisti. Possibile un compromesso definitivo attorno ai 4 milioni annui. Trattativa comunque non facile per la differenza tra la richiesta di Bakayoko e la possibile proposta del Milan.

