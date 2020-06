Sorpresa Ibrahimovic: sarà in panchina per Milan-Roma

Milan-Roma, Zlatan Ibrahimovic sarà tra i convocati e si accomoderà in panchina. A un mese esatto dall’infortunio, lo svedese è quasi già pronto al 100%.

Zlatan Ibrahimovic c’è. Tendenzialmente solo per la panchina al momento, ma è già una super sorpresa considerando le indicazioni pessimistiche di ieri. Invece La Gazzetta dello Sport oggi fa dietrofront: allenatosi in gruppo ieri a Milanello, il 38enne sarà convocato per il match di domenica pomeriggio contro la Roma.

Così a un mese esatto dall’infortunio che fece tremare il Milan, lo lo svedese torna ad essere abile e quasi arruolabile. Quasi perché la lesione muscolare al polpaccio destro è stata smaltita da poco alla fin fine e Ibra avrà appena due allenamenti sulle gambe in vista del big match. Ma è chiaro che se le cose dovessero mettersi male, l’attaccante è pronto a dare il suo contributo.

Così non si esclude uno spezzone di partita per il fuoriclasse scandinavo. Pure perché ora che è tornato sarà un’impresa tenerlo fermo a guardare. Arriva in ogni caso una notizia straordinaria per Stefano Pioli che può contare su un jolly da bordo campo qualora ne avesse bisogno.

E non è nemmeno l’unica buona indicazione che giunge dall’infermeria. Perché anche Simon Kjaer ha recuperato dalla contusione al ginocchio che lo aveva fermato dopo il primo tempo a Lecce. Il danese, sempre più meritevole di conferma per quanto mostrato in questo 2020, tornerà dunque al centro della difesa accanto ad Alessio Romagnoli.

LEGGI ANCHE: MILAN-ROMA, INIZIATIVA PER LE VITTIMA DA COVID-19