Milan, crocevia per l’Europa: inizia il crash test finale

Milan, inizia la rincorsa rossonero verso l’Europa League. E sarà tutta assolutamente in salita considerando il duro calendario all’orizzonte. Un crash test dal quale si capirà tanto.

Arriva uno snodo cruciale per il Milan. Il momento della verità. Un crash test, caratterizzato dai big match con Roma, Lazio, Juventus e Napoli, che dirà tantissimo se non tutto sulla corsa europea dei rossoneri.

Si parte quest’oggi a San Siro contro i giallorossi, poi ci sarà la trasferta di Ferrara contro la Spal prima della full-immersion citata. Il Diavolo però parte da un grosso handicap: quest’anno non ha mai battuto una squadra che lo precede in classifica. Il punto più alto in tal senso, anzi, è un modestissimo 1-1 contro il crepuscolare Napoli di Carlo Ancelotti.

La formazione di Stefano Pioli è dunque chiamata a questa personalissima svolta, dalla quale poi dipenderà l’intera stagione milanista considerando le sole 11 giornate a disposizione. E battere la Roma quest’oggi darebbe una grandissima spinta in vista di questo arduo rush finale.

La missione Europa League, attraverso il 7° posto, non è impossibile. Parma, Verona e Bologna sono infatti alla portata e le prime due si sfideranno anche in uno scontro diretto nella prossima giornata. Ottenere sei punti in sei giorni, dunque, potrebbe dare un’accelerata significativa verso l’obiettivo minimo stagionale.

LEGGI ANCHE: MILAN-RANGNICK, ANCORA DUE QUESTIONI DA RISOLVERE