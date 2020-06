Milan, Gazidis chiama Rangnick: due questioni da risolvere

Ancora intesa definitiva da trovare tra il Milan e Ralf Rangnick. L’amministratore delegato Gazidis è in contatto col tedesco.

L’intesa definitiva ancora non c’è. Per questo motivo Ralf Rangnick non si può definire al 100% il prossimo allenatore e manager del Milan.

I media nazionali ed esteri indicano Rangnick come l’obiettivo numero uno per il futuro della panchina rossonera, nonostante il recente buon lavoro di Stefano Pioli.

Come riporta il Corriere della Sera Ivan Gazidis è in contatto con il general manager di Lipsia e Salisburgo. L’obiettivo dell’amministratore rossonero è quello di risolvere alcune questioni insolute.

Due i crucci principali: Rangnick vuole rassicurazioni e chiarezza sia sullo staff su cui potrà contare a Milanello, sia sul budget che potrà utilizzare per il calciomercato estivo.

Il tedesco vuole ampia disponibilità su entrambi i fronti. Per proporre il suo progetto tecnico avrà bisogno di uno staff nutrito, sia a livello gestionale che sportivo. Ma anche di soldi da spendere sul mercato per rivoluzionare la rosa e renderla più giovane e appetibile.

Questioni su cui Gazidis lavorerà nelle prossime settimane. Il Milan è comunque sempre convinto che Rangnick sia l’uomo giusto per rilanciarsi. E per incentivare il suo arrivo vorrebbe ottenere nel frattempo la qualificazione all’Europa League.

