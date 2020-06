Milan, proroghe contratti fino ad agosto: domani l’ufficialità 

Milan, arriverà domani la firma sui contratti da prorogare fino ad agosto a causa dell’emergenza da Covid-19. Riguarderà ben sei giocatori che prolungheranno col Diavolo per altri due mesi.

Oggi Milan-Roma, domani sarà invece giornata di contratti in casa Diavolo. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, la società si dedicherà a far mettere nero su bianco a tutti quei giocatori in scadenza di contratto a giugno e che dovranno prorogare l’intesa fino ad agosto causa Covid-19.

Si tratta nello specifico di sei rossoneri: Zlatan Ibrahimovic, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia, Alexis Saelemaekers, Simon Kjaer e Asmir Begovic. Il nuovo accordo arriverà al prossimo 31 agosto, anche se la stagione rossonera finirà di certo il 2 data la non partecipazione alle coppe europee.

Nel frattempo, però, si prenderà una decisione effettiva sul futuro di questi giocatori citati, anche se quello di molto sembrerebbe ormai già segnato. Ibra è infatti più fuori che dentro, e Bonaventura e Biglia saluteranno di certo così come Begovic che farà ritorno al Bournemouth.

Chi ha concrete possibilità di restare – evidenzia il quotidiano – sono invece Kjaer e Saelemaekers. Il difensore danese lo meriterebbe eccome per il rendimento avuto in questo 2020 e per un riscatto di soli 2.5 milioni di euro. Per l’esterno belga, invece, sembrerebbe esserci direttamente Ralf Rangnick a spingere per la permanenza.

