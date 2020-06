Milan, nuovo infortunio per Duarte

Si ferma ancora Duarte. Il centrale brasiliano del Milan si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale

Non finiscono i guai per Duarte. Il difensore brasiliano, che sembrava poter tornare a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro la Roma, si è fermato nuovamente.

Un altro infortunio per il calciatore del Milan, fermatosi nel corso della rifinitura di ieri. Duarte ha riportato una lesione distale di basso grado al bicipite femorale. Nuovo controllo previsto fra 7-10 giorni.

