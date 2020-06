Milan-Roma, oggi verrà ricordato Prati: l’iniziativa 

Milan-Roma, doveroso omaggio quest’oggi a San Siro al doppio ex Pierino Prati. L’indimenticabile attaccante verrà ricordato prima del fischio d’inizio.

Omaggio a Pierino Prati, quest’oggi a San Siro, per Milan-Roma. Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, prima del fischio d’inizio, verrà ricordato l’ex attaccante di entrambe le squadra scomparso lunedì sera proprio dopo il trionfo del Diavolo a Lecce.

Non solo sarà osservato un minuto di silenzio, ma giocheranno col lutto al braccio anche entrambe le squadre. ‘Pierino la peste’, così era soprannominato, ha vinto in rossonero uno scudetto, due Coppe Italia, due Coppe delle coppe, una Champions League e una Coppa Intercontinentale dal 1965 al 1973 dopo essere cresciuto giovanile lombardo.

“Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero”, è con questo tweet che il Milan ha salutato l’indimenticabile attaccante.

Quattro giorni fa ci sono stati i funerali del 73enne di Cinisello Balsamo, e nell’occasione Franco Baresi ha salutato il suo ex compagno ponendo con la maglia numero 11 sulla bara. Sul feretro, inoltre, sono state messe anche tutte le sciarpe delle squadre in cui ha militato in 17 anni di carriera.

