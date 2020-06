Calciomercato Milan – Kurzawa, ufficiale il rinnovo col PSG

Oggi il PSG ha comunicato ufficialmente il prolungamento contrattuale di Layvin Kurzawa, terzino sinistro accostato sia al Milan che alla Juventus.

Layvin Kurzawa continuerà ad essere un giocatore del Paris Saint-Germain. Nonostante le voci di mercato su un probabile addio, oggi è stato annunciato il rinnovo del contratto.

Il terzino sinistro andava in scadenza proprio domani, ma ha deciso di prolungare fino al 2024. Il PSG tramite i proprio canali ufficiali ha comunicato l’accordo raggiunto con l’ex giocatore del Monaco.

Kurzawa è stato più volte accostato a club della Serie A, compreso il Milan. Rappresentava un’interessante occasione a parametro zero per più squadra, ma alla fine ha preferito rimanere a Parigi nonostante non sia un titolare.

LEGGI ANCHE -> CALABRIA E NUOVO TERZINO DESTRO: IL PIANO DEL MILAN