Calciomercato Milan – Saelemaekers verrà riscattato

Il Milan va verso il riscatto del cartellino di Alexis Saelemaekers, arrivato in prestito dall’Anderlecht a inizio 2020. Il giovane belga ha convinto il club.

Alexis Saelemaekers dovrebbe diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo. Arrivato in prestito oneroso (3,5 milioni di euro) dall’Anderlecht a gennaio 2020, può essere riscattato per altri 3,5 milioni.

Secondo quanto scrivono in Belgio fonti giornalistiche come SudPresse ed Het Laatste Nieuws, il club rossonero eserciterà l’opzione di riscatto. Da non escludere che Saelemaekers possa essere ceduto in prestito nella prossima sessione di calciomercato.

Intanto l’esterno belga sta cercando di dare il proprio contributo e in Milan-Roma è subentrato molto bene. La sua è stata una prestazione convincente. Saelemaekers si sta facendo apprezzare a Milanello per il suo impegno e può guadagnarsi dello spazio importante. La sua duttilità tattica lo può aiutare a trovare maggiore minutaggio.

