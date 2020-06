Giudice Sportivo, Felipe salterà SPAL-Milan

Uno squalificato in casa SPAL in vista del match di mercoledì prossimo contro il Milan, valido per la 29.a giornata.

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti e le squalifiche dopo la 28.a giornata del campionato di Serie A.

In vista del prossimo match tra SPAL e Milan spunta un’assenza proprio per squalifica. I ferraresi dovranno fare a meno del difensore brasiliano Felipe.

L’ex Udinese è stato fermato per un turno dal giudice, dopo l’ammonizione subita durante la gara di ieri Napoli-SPAL.

Nessuno squalificato invece per quanto riguarda il Milan.

