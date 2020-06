Sportmediaset – Ibrahimovic orientato a tornare in Svezia

Zlatan Ibrahimovic sembra intenzionato a proseguire la sua carriera nell’Hammarby al termine della stagione con il Milan. Giungono conferme anche oggi.

Zlatan Ibrahimovic viaggia verso il completo recupero in vista di SPAL-Milan. Il centravanti svedese anche oggi ha lavorato bene a Milanello e dovrebbe essere convocato per la partita di mercoledì.

Per quanto riguarda il suo futuro, oggi Sportmediaset ribadisce che l’idea del giocatore è quella di tornare in Svezia. Andrebbe a giocare nell’Hammarby, squadra della quale è azionista con circa il 25% delle quote.

Prima di lasciare il Milan, comunque, la volontà di Ibrahimovic è di dare tutto per la maglia rossonera. Vuole congedarsi da campione, aiutando la squadra a raggiungere la qualificazione in Europa League. La vittoria di ieri contro la Roma a San Siro è stata molto importante e contro la SPAL serviranno altri 3 punti. A dare una mano ci sarà pure Zlatan.

