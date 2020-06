Calciomercato Milan – Milenkovic, prezzo fissato: rossoneri in pole

La Fiorentina avrebbe reso noto il costo del cartellino di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo piace al Milan e ad altre big.

Il Milan cerca sempre un difensore centrale di spessore in vista della prossima stagione.

Nonostante sia più vicino il riscatto di Simon Kjaer, i rossoneri vorrebbero affiancare al pacchetto attuale di centrali anche un’altra risorsa di livello.

Il serbo Nikola Milenkovic è uno dei nomi fatti di recente in ambito di calciomercato Milan. Il classe ’97 può lasciare la Fiorentina entro la prossima stagione, per tentare un’esperienza nuova.

I viola intanto hanno lanciato un messaggio a tutte le squadre pretendenti. Secondo La Nazione la Fiorentina avrebbe reso noto il costo del cartellino di Milenkovic.

Serviranno ben 35 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del duttile difensore serbo. Una cifra piuttosto alta, vista pure la stagione non proprio eccellente dell’ex Partizan.

Milenkovic piace al Milan ma anche ad altri club internazionali. Ha estimatori in Spagna e Inghilterra. Non sarà semplice per i rossoneri vincere la concorrenza, ma pare che la squadra di Pioli abbia una corsia privilegiata, anche per gli ottimi rapporti con l’agente Fali Ramadani.

