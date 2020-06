Sky – Ibrahimovic, probabile convocazione per SPAL-Milan

Zlatan Ibrahimovic sembra ormai recuperato per SPAL-Milan di domani. Oggi nell’allenamento di rifinitura a Milanello i suoi progressi dovrebbero essere confermati.

Zlatan Ibrahimovic fisicamente sta sempre meglio. Anche ieri ha lavorato regolarmente in gruppo con chi non aveva giocato contro la Roma.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, il centravanti svedese dovrebbe tornare nella lista dei convocati per SPAL-Milan di domani sera. Nel pomeriggio ci sarà l’allenamento di rifinitura a Milanello e quando verrà diramato l’elenco non dovrebbe mancare il nome di Ibrahimovic.

La squadra partirà domattina in direzione Ferrara e rientrerà a Milano subito dopo il match. Per il Milan sarà fondamentale vincere, dando seguito alle vittorie contro Lecce e Roma. Rimontare fino al quinto posto, occupato proprio dai capitolini, non sarà facile e dunque sono vietati passi falsi.

LEGGI ANCHE -> ROMAGNOLI-MILAN, L’ATLETICO MADRID È IN AGGUATO