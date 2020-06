Lazio, anche Caicedo ammonito: salterà il Milan

Dopo Immobile, anche Caicedo è stato ammonito in Torino-Lazio. Anche lui era diffidato e quindi salterà il Milan.

Una Lazio in emergenza in attacco in vista del Milan, partita in programma nella prossima giornata di Serie A. Dopo Ciro Immobile, ammonito nel corso del match contro il Torino, anche Felipe Caicedo non ci sarà contro i rossoneri.

Anche lui, come il capocannoniere del campionato, era diffidato ed è stato ammonito contro i granata. Salterà quindi il Diavolo come Immobile. Un attacco praticamente da ridisegnare per Simone Inzaghi che dovrà ricorrere a Joaquin Correa e ad un’altra punta. Vedremo su chi ricadrà la sua scelta.

