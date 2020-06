Milan femminile: Marta Carissimi lascia il calcio

Termina la lunga carriera di Marta Carissimi. La calciatrice del Milan, che ha indossato anche la maglia della Nazionale, dice stop

Marta Carissimi appende gli scarpini al chiodo. La calciatrice del Milan classe 1987 dice stop alla sua carriera, iniziata ben 17 anni fa, indossando la maglia del Torino.

A dare notizia dell’addio al calcio giocato è stato lo stesso club rossonero, con un post apparso sui propri canali ufficiali:

“Oggi si conclude la tua lunga carriera da calciatrice: grazie Marta per questi due bellissimi anni in rossonero e per aver onorato sempre la maglia del Milan, mettendo a disposizione del gruppo la tua esperienza. A te vanno i nostri migliori auguri per il tuo futuro!”, si legge sul profilo Twitter ufficiale del Milan.

