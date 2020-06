SPAL-Milan, dubbio Petagna: le ultime

La SPAL potrebbe fare a meno del suo miglior centravanti in vista del match di domani contro il Milan. Un problema in meno per i rossoneri.

La SPAL potrebbe affrontare il Milan domani sera senza il suo miglior centravanti a disposizione.

L’ex di turno Andrea Petagna è infatti in dubbio. Lo ha ammesso il tecnico dei ferraresi Luigi Di Biagio, intervenuto poco fa nella conferenza stampa pre-match.

Pare che Petagna non sia al top della forma, soprattutto dopo gli sforzi del match contro il Napoli.

“Vorrei sempre vedere Petagna in campo – ha ammesso mister Di Biagio – Ma devo valutare in che condizioni è, sia lui che il resto della squadra. Ha speso molto a Napoli, ha solo 36 ore per recuperare, ovvero solo un terzo del recupero completo”.

Insomma l’ex Milan appare non in condizione di giocare dal 1′ minuto domani sera allo stadio Mazza. La squadra di Pioli sicuramente senza Petagna in campo potrebbe affrontare il match con maggiore sollievo.

LEGGI ANCHE -> OSCAR-MILAN, ARRIVANO CONFERME