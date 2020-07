Donnarumma vuole diventare un simbolo: il Milan lavora al rinnovo

Il Milan vuole blindare quanto prima Gianluigi Donnarumma, che ha già manifestato la volontà di continuare a indossare la maglia rossonera per il futuro.

Saranno settimane molto calde per quanto riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Si avvicina l’incontro tra il Milan e Mino Raiola per iniziare a trattare.

Oggi Sportmediaset conferma che Gigio vuole diventare un simbolo del club e che la società lavora a un prolungamento fino al giugno 2023. Ci sarà da accordarsi sui dettagli dell’ingaggio e sull’eventuale clausola di risoluzione da inserire nel nuovo contratto.

La volontà di Donnarumma appare chiara, ora sta al Milan e Raiola tradurre tutto in un’intesa scritta. Al momento non risultano offerte dall’estero che possano minacciare il club rossonero, pertanto la negoziazione si può svolgere in un contesto abbastanza tranquillo.

Si sa che Raiola è spesso un osso duro quando deve trattare i rinnovi dei suoi assistiti, ma il forte desiderio di Gigio di rimanere a Milanello rappresenta una carta molto importante per la dirigenza. Ivan Gazidis deve riuscire a blindare Donnarumma prima della fine del campionato, meglio se già entro il termine di luglio la pratica verrà archiviata. Un modo per evitare inutili rumors di calciomercato e per dare un segnale forte sul progetto rossonero.

LEGGI ANCHE -> SPAL-Milan, la grande occasione di Paquetà: vietato fallire