SPAL-Milan, la grande occasione di Paquetà

Stefano Pioli ha deciso di utilizzare Lucas Paquetà come titolare nella partita di campionato SPAL-Milan. Per il brasiliano una chance da non fallire oggi.

Stasera il Milan affronta la SPAL in trasferta e sarà chiamato a dare seguito alle ultime vittorie. Dopo i successi contro Lecce e Roma, è fondamentale fare altri 3 punti per alimentare le speranze di una qualificazione diretta in Europa League.

Per provare a dare la caccia alla quinta posizione Stefano Pioli opterà per un parziale turnover, in modo tale da far rifiatare alcuni giocatori. Questa scelta permetterà a Lucas Paquetà di partire titolare a Ferrara. Prenderà il posto di Giacomo Bonaventura, fisicamente non brillantissimo.

Per il talento brasiliano una grande occasione da sfruttare. Contro la Roma è entrato abbastanza bene, facendo sicuramente meglio di Jack. Le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco possono fare la differenza contro la SPAL. Una buona prestazione può aiutarlo a guadagnare maggiore considerazione agli occhi di Pioli.

Paquetà non ha vissuto una buona stagione 2019/2020, dopo aver invece fatto buona impressione in quella passata. Stasera ha una chance importante da non fallire. Il Milan ha bisogno anche di una sua grande prova per continuare a sperare nell’accesso diretto all’Europa League.

L’ex Flamengo è spesso al centro di voci di mercato che lo danno verso l’addio a Milanello. Una positiva prestazione a Ferrara lo aiuterebbe a rilanciarsi per il futuro. Gli darebbe fiducia per le prossime partite. Riscattarsi in questo finale di stagione gli permetterebbe pure di trovare una buona sistemazione nel caso in cui il Milan decidesse di cederlo. Il suo futuro è nelle sue mani.

