Hendrick ufficializza l’addio al Burnley: sogna il Milan

Niente rinnovo di contratto per Jeff Hendrick, che ha scelto di lasciare il Burnley per intraprendere una nuova esperienza. La sua ambizione è il Milan.

Jeff Hendrick ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Burnley. Proprio ieri terminava l’accordo con il club inglese e da oggi è un giocatore svincolato.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto scrivere un lungo post per dare l’addio alla sua ex squadra: «4 anni compiuti a Burnley. Ho già salutato i giocatori e lo staff, ma voglio dire grazie ai fan. Sono passati alcuni anni con risultati memorabili. Il rumore della folla non passa inosservato e aiuta davvero a spingere i ragazzi, quindi proseguite così. Continuate ad essere il loro dodicesimo uomo, aiutateli nelle ultime partite e l’anno prossimo. Non posso che parlare abbastanza bene dei ragazzi presenti, non meritano altro che elogi per i loro sforzi settimana dopo settimana. Saluti. Arrivederci e grazie ancora».

Hendrick adesso spera di ricevere una chiamata importante. Il suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia del Milan, società alla quale è stato accostato. Tuttavia, non ci sono ancora conferme sulla concretezza dell’interessamento rossonero nei confronti del centrocampista irlandese 28enne. Sulle sue tracce anche squadre della Premier League. Le opzioni non gli mancano.

