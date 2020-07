Milan, Raiola è in città: incontro per Donnarumma e non solo

Milan, si entra nel vivo per Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli. Mino Raiola, agente dei tre rossoneri, è infatti in città. Ecco le ultime.

Mino Raiola è a Milano. Lo rivela La Repubblica oggi in edicola. Una presenza importante quella del manager italo-olandese, perché conferma effettivamente una trattativa pronta ad entrare nel vivo per Gianluigi Donnarumma.

Le ultime notizie riferiscono di un potenziale rinnovo biennale per il classe 99, dunque fino al 2023. Per quanto riguarda invece l’aspetto economico, si partirebbe da una base inferiore dai 6 milioni di euro ma con l’inserimento di bonus permetterebbe anche di superare tale cifra.

Potrebbe poi esserci anche una clausola rescissoria per tutelare il giocatore in caso di mancata crescita futura. Questo vincolo potrebbe partire da subito o essere inserito dal secondo anno, in caso di mancata qualificazione Champions anche il prossimo anno.

Ma sul tavolo ci sono anche altri discorsi caldi. Come quello relativo a Zlatan Ibrahimovic, per il quale andrà preso una decisione definitiva a strettissimo giro. Ci sarà spazio per lui nel Diavolo del domani targato Ralf Rangnick? E soprattutto: il giocatore vorrà continuare dopo l’addio di Zvonimir Boban che potrebbe essere seguito da Paolo Maldini?

Inoltre bisognerà approcciare anche il capitolo riguardante il Alessio Romagnoli. Il capitano è in scadenza nel 2022, ma bisognerà anticiparsi per evitare di ritrovarsi un ‘Donnarumma-bis’ il prossimo anno e con la dirigenza nuovamente spalle al muro. Il soggiorno di Raiola, dunque, sarà decisivo sotto diversi aspetti.

