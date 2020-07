Milan, per Tsadjout possibile nuovo prestito in Belgio

La carriera di Frank Tsadjout sembra destinata a proseguire in Belgio, dove il Charleroi è intenzionato a ottenere il sì dal Milan per un nuovo prestito.

Il futuro di Frank Tsadjout potrebbe essere ancora in Belgio, dove ha giocato nell’ultima stagione. Il Charleroi è interessato a prendere l’attaccante del Milan nuovamente con la formula del prestito.

A rivelare la notizia è la fonte giornalistica belga Dernière Heure, che spiega che sono già in corso contatti per la permanenza del giocatore nella Jupiler Pro League. Non è stata una stagione brillante per il classe 1999 italo-camerunese, al quale sono state concesse solo 10 presenze per un totale di miseri 54 minuti in campo. Anche un gol segnato al KV Oostende verso fine dicembre, ma non è bastato per ottenere molto spazio in seguito.

Nonostante le tante panchine, Tsadjout sembra interessato all’idea di rimanere al Charleroi. Si è trovato bene in Belgio e probabilmente ha ricevuto specifiche garanzie per tornare a vestire la maglia bianconera. Il Milan è disponibile a trattare una nuova cessione del ragazzo, sotto contratto fino a giugno 2023.

LEGGI ANCHE -> Sky – Pioli rivoluziona il Milan contro la SPAL: sei novità