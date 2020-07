Ecco come e dove vedere Spal Milan, valida per la 29^ giornata di Serie A. Canale tv e streaming della partita di questa sera.

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria contro la Roma che si torna già in campo. Il Milan gioca questa sera a Ferrara per la sfida contro la Spal. La squadra di Di Biagio, reduce dalle sconfitte contro Cagliari e Napoli, è alla disperata ricerca di punti salvezza. I rossoneri non possono sottovalutare questo tipo d impegno.

Stefano Pioli tiene alta la guardia, e intanto recupera Zlatan Ibrahimovic, almeno per la panchina. Lo svedese è fra i convocati ma non partirà dal primo minuto. Ante Rebic guiderà l’attacco, probabilmente rivedremo Z nel secondo tempo. Possibile spazio anche per Lucas Paquetà: stasera vedremo un bel po’ di turnover.

Si prospetta una bella partita allo stadio Paolo Mazza. Scopriamo insieme dove vederla in diretta tv e in streaming.

Spal Milan, dove vederla

Spal Milan è un’esclusiva Sky Sport e sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satellitare. Si potrà vedere su due canali: Sky Sport Serie A e Sky Sport. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati a Sky hanno la possibilità di accedere al proprio pacchetto sul web tramite Sky GO, applicazione gratuita per Smartphone e Android.

L’alternativa, per chi non ha un abbonamento a Sky Sport, è NOW TV, la web tv di Sky. Il servizio è però accessibile solo tramite un abbonamento di un giorno, di quindici giorni o di un mese.

Probabili formazioni

Spal (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Cerri, Floccari

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Leao; Rebic.

