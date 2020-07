Calciomercato Milan – Pessina incanta Verona: occasione a metà prezzo

Pessina è un’occasione di Calciomercato per il Milan. Il giocatore potrebbe tornare a metà prezzo grazie all’accordo con l’Atalanta.

Matteo Pessina sta vivendo una prima stagione da titolare in Serie A da sogno con l’Hellas Verona. Ieri sera, nello scontro diretto per l’Europa con il Parma al Bentegodi, ha segnato di nuovo, ed era la rete decisiva per la vittoria finale.

Per il centrocampista è stato il quinto gol del campionato. Niente male per una mezzala, che con Ivan Juric ha imparato a giocare anche da trequartista. Ed è proprio questo che lo ha aiutato a migliorare in zona gol, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Milan, Pessina è un’occasione

Il giocatore è dell’Hellas Verona, ma l’Atalanta lo riporterà a casa con il contro-riscatto. I bergamaschi lo acquistarono nell’estate del 2017 dal Milan nell’operazione Andrea Conti. Un affare, quello, che agevola i rossoneri in caso di acquisto. Infatti la società di via Aldo Rossi guarda con interesse ad un suo possibile ritorno: ha tutti i parametri richiesti da Elliott, Gazidis e anche Rangnick.

Il Milan, infatti, ha diritto al 50% della futura rivendita del ragazzo. Questo, sostanzialmente, permetterebbe ai rossoneri di acquistarlo a metà prezzo. Potrebbe essere quindi un’opportunità di mercato. Intanto su Pessina, oltre all’Atalanta che spinge per riportarlo a casa (Gasperini potrebbe valorizzarlo ulteriormente), c’è anche la Juventus e Napoli, e Calciomercato.com segnala anche un sondaggio del Valencia.