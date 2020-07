Moviola SPAL-Milan: VAR decisivo su Calhanoglu e D’Alessandro

L’arbitro Maurizio Mariani è stato salvato dal VAR in due occasioni importanti di SPAL-Milan 2-2. Rimane un dubbio su un tocco di braccio di Cionek nel finale.

In SPAL-Milan 2-2 il VAR è stato decisivo in due occasioni molto importanti. Oggi La Gazzetta dello Sport mette in risalto gli episodi specifici.

Il primo è al 37′ quando Hakan Calhanoglu segna il gol che varrebbe il 2-1 rossonero, ma il fuorigioco dell’assistman Ante Rebic era sfuggito all’assistente Vecchi. La tecnologia ha permesso di annullare una rete viziata da offside dell’attaccante croato.

Il secondo episodio avviene al 43′, quando per la bruttissima entrata di D’Alessandro su Theo Hernandez l’arbitro Maurizio Mariani aveva estratto solamente il cartellino giallo. Andando poi al monitor a rivedere l’intervento ha cambiato idea ed espulso il giocatore della SPAL.

Nel finale di partita ci sono state alcune mischie nell’area ferrarese e il Milan si è anche lamentato per un presunto tocco di braccio di Cionek, ma Mariani non ha visto nulla (o ha giudicato non sanzionabile l’intervento) e dal VAR non gli sono giunte segnalazioni. Rimane il dubbio, non ci sono immagini che chiariscano in modo netto la dinamica dell’azione.

