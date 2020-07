Dugarry shock su Messi: “Basso e autistico”

L’ex attaccante di Milan e PSG ha letteralmente insultato Lionel Messi, definendo la stella argentina come ragazzo problematico.

Parole al veleno quelle rilasciate da Cristophe Dugarry nei confronti di uno dei migliori calciatori al mondo, attualmente in circolazione.

L’ex attaccante francese del Milan, intervenuto all’emittente radiofonica RMC Sport, ha commentato in maniera a dir poco scioccante le qualità fisiche di Lionel Messi.

Parlando del dualismo Messi-Griezmann al Barcellona, Dugarry ha usato queste parole: “Antoine dovrebbe avere paura di giocarsela con un ragazzino basso e mezzo autistico? Griezmann se lo divora”.

Dichiarazioni forti e davvero senza senso dell’ex rossonero, che poi ha ratificato pubblicamente: “Chiedo scusa, non volevo offendere ne Messi ne le persone con disturbi come l’autismo. So che è una cosa seria, sono pronto a scusarmi per la mia caduta di stile”.

