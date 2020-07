Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: nuove voci su Bailly

Il Milan cerca rinforzi per la difesa. Dall’Inghilterra nuove voci sul difensore del Manchester United.

Il Milan continua a pianificare la prossima stagione. Tra le esigenze più imminenti per costruire una squadra finalmente all’altezza del blasone del club c’è la necessità di sistemare la difesa. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun, alcuni club di Serie A starebbero pensando all’acquisto di Eric Bailly.

Il difensore del Manchester United ha visto poco il campo in questa stagione, complici una serie di infortuni e una tenuta fisica non ottimale. Chiuso da Maguire e Lindelof, l’ivoriano ha faticato molto a scalare le gerarchie del tecnico Solskjaer.

Sul’ex difensore del Villarreal c’è in pole il Valencia, che vorrebbe riportarlo in Spagna dopo che il Manchester United aveva speso 38 milioni nel 2016 per portarlo oltremanica. La concorrenza per il Milan è spietata: oltre alle italiane, si sono fatti vivi anche alcuni club portoghesi. Ma il Milan potrebbe fare un tentativo.

MILAN, CAFU PROMUOVE UN EX REAL

Calciomercato Milan, una nuova retroguardia

Il Milan si era avvicinato a Bailly già la scorsa estate, sempre con l’esigenza di trovare un nuovo compagno di reparto ad Alessio Romagnoli. L’impiego di Musacchio e l’ottimo rendimento di Simon Kjaer hanno coperto la situazione da gennaio, ma i rossoneri vogliono aggiungere un altro importante tassello alla retroguardia della prossima stagione.

Una difesa che quest’anno ha subito quaranta reti e che trova in Alessio Romagnoli l’unica certezza. Tra i centrali dovrebbe partire Leo Duarte e anche lo stesso Musacchio non ha il posto assicurato.

Il giovane Gabbia potrebbe lasciare la squadra per farsi le ossa in prestito. L’unico sicuro di restare è Kjaer, che dovrebbe essere riscattato dal Siviglia. L’esperienza di Bailly potrebbe quindi giovare e aiutare a trovare delle nuove soluzioni più consolidate e affidabili per il futuro.

MILAN, GHIGLIONE SI OFFRE