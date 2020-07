Calciomercato Milan, Omeragic si complica: ecco il prezzo

Il Milan pensa al giovane talento Becir Omeragic, difensore dello Zurigo. Su di lui anche Roma e Juventus. Rischio asta.

Becir Omeragic (©Getty Images)

Il Milan è sempre proiettato al futuro. Il club rossonero, forte di una rete di osservatori attiva in tutto il mondo, monitora ogni giorno diversi profili che possano diventare i prossimi campioni in maglia rossonera.

Secondo quanto riferisce calciomercato.it, la società di Via Aldo Rossi continua a pensare al giovane difensore dello Zurigo Becir Omeragic. Il diciottenne viene considerato uno dei maggiori prospetti del panorama calcistico europeo.

Il Milan aveva già fatto un sondaggio lo scorso gennaio, senza insistere troppo. Nel frattempo però anche la Roma e soprattutto la Juventus si sono mosse per avere il giocatore. Quest’ultima vorrebbe aggregarlo alla rosa dell’Under 23 allenata da Andrea Pirlo.

Lo Zurigo è consapevole di avere in mano un vero e proprio gioiello e non vuole mollarlo tanto facilmente, tanto che spera in una vera e propria asta da parte dei più importanti club europei. Ora il prezzo si aggira attorno ai dieci milioni. Il Milan continua a monitorarlo e vuole muoversi in anticipo per soffiarlo alla concorrenza.

Visualizza questo post su Instagram 🔵⚪ Un post condiviso da BECIR OMERAGIC (@beciromeragic) in data: 26 Giu 2020 alle ore 11:49 PDT



