Calciomercato Milan – Scamacca, altro gol: rossoneri convinti

Il Milan continua a seguire con costanza Gianluca Scamacca, attaccante classe ’99 che segna sempre in Serie B.

Continua a stupire ed a fare gol Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99 dell’Ascoli è andato a segno anche ieri sera.

Sua la rete decisiva nella vittoria dei marchigiani sul campo del Cosenza, che prova ad allontanare la squadra bianconera da una pericolosa zona retrocessione.

Scamacca ha messo potenza e freddezza nella conclusione vincente che ha regalato i 3 punti all’Ascoli. Una prodezza che lo rilancia anche in orbita calciomercato.

Il Milan è sempre più convinto nell’investire sul 21enne di proprietà del Sassuolo. Già a gennaio i rossoneri volevano strappare Scamacca come bomber di scorta, rimandando poi ogni discorso a fine campionato.

Un talento che piace anche a Ralf Rangnick: il futuro manager del Milan avrebbe dato l’ok per l’acquisto di Scamacca, come rinforzo per l’attacco rossonero.

