Lazio-Milan, pagelle e tabellino: super Ibrahimovic

PRIMO TEMPO – Il possesso è della Lazio, il Milan si rintana e tiene bene il campo. E’ questa la sintesi del primo quarto d’ora dell’Olimpico. Poi inizia un’altra partita. Il Diavolo si affaccia man mano in avanti, decolla e trova la rete con Calhanoglu alla prima conclusione verso la porta. A quel punto vacillano le certezze biancocelesti, mentre prende coraggio la squadra di Pioli che trova il raddoppio su rigore con Ibrahimovic dopo una precedente rete già annullata per fuorigioco allo svedese.

SECONDO TEMPO –

Lazio-Milan, voti e tabellino

Marcatori: 22′ Calhanoglu, 34′ Ibrahimovic, 58 Rebic

Ammoniti:

Espulsi: /

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6, Radu 5 (dal 55′ Vavro); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5.5 (dal 66′ Anderson), Leiva 5.5 (dal 45′ Adekanye), Parolo 5.5, Jony 5.5 (dal 54′ Lukaku); Luis Alberto 5.5, Correa 5 (dal 68′ Correa)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Conti 6.5 (dal 71′ Calabria), Kjaer 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Kessie 6.5, Bennacer 6; Saelemaekers 6.5, Bonaventura 6.5 (dal 70′ Krunic), Calhanoglu 7 (dal 36′ Paquetá); Ibrahimovic 7.5 (dal 45′ Rebic)

Lazio-Milan, le pagelle

Donnarumma 6: primo intervento al 21esimo su una punizione banalissima, al 43 ci mette i guantoni su insidioso traversone dalla sinistra.

Conti 6.5: attento ed efficace in difesa malgrado gli avversari scomodi, abile nell’affacciarsi in avanti appena può. Grandissimo assist per Ibrahimovic sul gol annullato al 31esimo. Bravo nel far scattare il fuorigioco al 52esimo su Lazzari. Altro grande assist al 57esimo su Bonaventura, anche se riscatta il fuorigioco. (dal 71′ Calabria)

Kjaer 6.5: puntuale e preciso. L’attacco biancoceleste non lo mette mai davvero alle strette, ma nelle poche occasioni che passano il danese non lascia mai sbavature.

Romagnoli 6.5: insuperabile, grintoso e determinato. Morde le caviglie e gioca d’anticipo con tutta la leadership di un vero leader e capitano. Al 64esimo stacca di testa e stronca le speranze laziali. Un totem.

Theo Hernandez 7: rinuncia alle sue folate per contenere Lazzari e ci riesce alla grande. Grande diagonale al 46esimo su Correa, un intervento fondamentale se non ci fosse stato il fuorigioco. Alla prima cavalcata al 58esimo poi crea l’azione che porta al 3-0 di Rebic, alla seconda dieci minuti più tardi sfiora il 4-0.

Kessie 6.5: approccia bene alla partita, è roccioso sulle palle basse e impetuoso su quelle alte. Difensore aggiunto, la marcatura a uomo su Milinkovic-Savic funziona eccome. Grande inserimento al 48esimo, peccato che non ci metta la potenza giusta.

Bennacer 6.5: mastino da una parte e geometra dall’altra. Lotta, fa densità densità in mediana ma si propone anche con una certa convinzione. Silenzioso ma incredibilmente efficace.

Saelemaekers 6: questa volta non arriva una prestazione esplosiva come con la Roma, ma sulla destra si fa sentire comunque ed è da un suo traversone che porta al rigore del raddoppio. Peccato quando al 39esimo scivola su un contropiede determinante del Milan.

Bonaventura 6.5: è di un’intelligenza calcistica superiore e stasera lo ribadisce con movimenti brillanti e giocate rapide. L’esempio è quel tocco super al 40esimo con cui innesca una grande ripartenza rossonera. Nella ripresa grande fiammata al 55esimo. Da applausi.

Calhanoglu 7: perla al primo tiro della gara. La butta dentro con una leggera deviazione di Parolo, ma il gol è meritato per giocata e convinzione. Qualità offensiva e generosità in ripiegamento, peccato per l’acciacco che lo costringe all’uscita prematura. (dal 36′ Paquetá 6: in avanti si affaccia poco, ma ci mette sostanza e dà una buona mano in fase arretrata)

Ibrahimovic 7.5: prima gara da titolare dopo l’infortunio e impatto super per i suoi. Si abbassa per prendere palla e agisce da regista aggiunto nella prima parte del match. Poi lo zampino nel gol del vantaggio, la rete annullata e il raddoppio dal dischetto. (dal 45′ Rebic 7: inizia con un assist illuminante per Saelemaekers anche se non precisissimo, segue con la rete del tris con tutta la freddezza che ormai lo contraddistingue).

Pioli:

