Milan arbitro dello Scudetto: Pioli prepara due sfide da ex

Due sfide durissime per il Milan, ma anche due gare in chiave scudetto per le rivali. I rossoneri decideranno la corsa al titolo?

Un tempo il Milan era in lotta continua per lo Scudetto, giocandosi spesso e volentieri il titolo con le rivali dirette fino alle ultime giornate.

Oggi invece il Diavolo deve limitarsi ad un ruolo da comprimario, addirittura da ‘arbitro‘ dello Scudetto. Lo dice il calendario, visto che il Milan oggi sfida la Lazio, seconda in classifica, mentre martedì ospiterà la capolista Juventus.

Come riportato da Tuttosport i rossoneri vogliono perseguire i propri obiettivi, in chiave qualificazione Europa League. Ma allo stesso tempo incideranno sulla corsa al titolo di campione d’Italia 2020.

Gare difficili ma speciali per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan è un doppio ex: oggi sfida la Lazio, guidata dal 2014 al 2016, con cui raggiunse un clamoroso terzo posto con tanto di qualificazione ai preliminari di Champions League.

Con la Juventus invece Pioli ha avuto un’esperienza da calciatore. Dal 1984 al 1987 ha militato in maglia bianconera, collezionando 62 presenze ufficiali e portando a casa uno Scudetto e una Coppa dei Campioni.

Sfide molto sentite per Pioli, ma soprattutto decisive per il suo destino. Se il tecnico emiliano riuscisse a confermare i buoni progressi sul campo potrebbe anche avere qualche chance di restare, nonostante il fantasma di Rangnick alle spalle.

