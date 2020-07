Pedullà: “Milan, doppio ostacolo per Szoboszlai”

Le ultime info sul trasferimento di Domink Szoboszlai, centrocampista ungherese che piace al Milan ma anche ad altri club.

Tutti pazzi per Domink Szoboszlai. Il talento ungherese del Salisburgo è ufficialmente uno dei crack del calciomercato internazionale 2020.

Un calciatore sulla bocca di tutti, per talento e per età ancora giovanissima. Il Milan è una delle squadre che lo segue da maggior tempo, ma come riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito web, la concorrenza si fa ampia.

Pare infatti che i rossoneri dovranno vedersela con due top club europei: l’Arsenal e il PSG si sono messi sulle tracce di Szoboszlai, anche se non hanno ancora spinto il piede sull’acceleratore.

Due società ricche e potenti in ambito mercato, ma il Milan vanta sempre un’arma unica: la presenza di Ralf Rangnick. Il prossimo manager rossonero conosce bene Szoboszlai e sa come poter convincere sia lui che il Salisburgo a lasciarlo partire.

C’è una clausola da 25 milioni di euro che agevolerebbe la trattativa, ma vanno raggiunti accordi individuali e battuta la forte concorrenza estera. Il Milan è sempre al lavoro per il classe 2000, ma nelle prossime settimane il club dovrà provare ad accelerare per assicurarsi il colpaccio per il centrocampo.

