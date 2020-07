Serie A, record presenze | Buffon supera Maldini

Buffon supererà Maldini nelle presenze nel massimo campionato italiano. Oggi il portiere della Juve giocherà da titolare il derby.

Oggi Gianluigi Buffon supererà Paolo Maldini nelle presenze in Serie A. Sarri lo schiererà dal primo minuto in Juventus-Torino, in programma oggi pomeriggio alle 17.15 all’Allianz Stadium. Gigi sarà titolare e avrà così la possibilità di superare la leggenda del Milan.

Per Buffon infatti sarà la presenza numero 648 in Serie A. Maldini, che si è ritirato dal calcio giocato nel 2009, è fermo a 647.

648 – Gianluigi #Buffon gioca oggi la sua partita numero 648 in Serie A, supera Paolo Maldini e diventa primatista assoluto di presenze nel massimo campionato italiano. Perpetuo. #JuveToro pic.twitter.com/bgFLg68ax6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 4, 2020

Così il portiere della Juventus diventerà il primatista assoluto di presenze nel massimo campionato italiano. Un record che era un obiettivo per Buffon, che ha spinto per tornare l’anno scorso alla Juventus (dopo un anno al Paris Saint-Germain) proprio per avere quest’occasione. Pur di farlo ha accettato di perdere il numero uno, la fascia da capitano e la titolarità.

