La mossa giusta: Ibrahimovic torna dal 1′ e il Milan domina

Il ritorno, anche se a mezzo servizio, di Zlatan Ibrahimovic in campo è una sorta di manna dal cielo per il Milan che aveva bisogno di lui.

In molti avevano espresso qualche perplessità alla notizia di Zlatan Ibrahimovic subito titolare ieri sera in Lazio-Milan, gara difficile quanto tosta.

Le condizioni dello svedese non erano certo al top, inoltre la squadra di Stefano Pioli aveva dimostrato di saper vincere, contro Lecce e Roma, anche senza l’aiuto di Ibra.

Ma come sostiene la Gazzetta dello Sport, la mossa si è rivelata giusta ed azzeccata. Pioli ha puntato sulla leadership di Ibrahimovic, che con soli 45 minuti nelle gambe è riuscito a fare la differenza.

Il Milan con Ibra in campo sa essere dominante. Ha un punto di riferimento che catalizza l’attenzione su di se, ma allo stesso tempo è in grado di non dare punti di riferimento ai difensori.

L’idea di andare a duellare fisicamente con Acerbi, uno dei centrali più forti della Serie A, non sembrava consona allo stato fisico di Ibrahimovic. Ma lo svedese, da grande attaccante qual è, ha girato al largo, creando spazi per gli inserimenti offensivi.

Il Milan ha fatto girare bene il pallone, si è impadronito della metà campo laziale. Tutto grazie alla presenza di Ibra, vero e proprio regista offensivo.

“Al di là dell’età, sta facendo la differenza – ha detto Pioli –. E’ “dentro”, ed è un piacere vederlo lavorare”. Giusto allora sostituirlo dopo un primo tempo giocato da leader puro, da maestro d’orchestra di un Milan che può tornare a sorridere.

