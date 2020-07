Pioli gongola e pensa alla Juve: “Continuiamo così”

Uno Stefano Pioli davvero soddisfatto ieri dopo il 3-0 ottenuto dal suo Milan sul campo della Lazio. Il cammino però è lungo.

Il trittico di partite terribili sul cammino del Milan non poteva cominciare meglio. 3-0 in trasferta sul campo della Lazio, una grande prova di forza e orgoglio.

I rossoneri hanno dimenticato il deludente 2-2 in casa della SPAL, ma si devono subito proiettare sull’immediato futuro. Lo sa bene mister Stefano Pioli, ampiamente soddisfatto della prova di ieri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli ha esaltato la prova dei suoi nel post-partita: “Stiamo lavorando bene, il club ci fa lavorare bene, pensiamo di meritare una classifica migliore e vogliamo portare il Milan in Europa, dobbiamo riuscirci per forza. Sono sicuro che ragazzi daranno il 110 per cento. In molti hanno firmato l’estensione del contratto ma non verranno confermati, eppure sono molto professionali”.

Testa subito al prossimo impegno, un altro test della verità: “Stiamo già pensando alla Juve, ma stasera abbiamo meritato la vittoria e quindi c’è soddisfazione. Vogliamo provare a insistere, anche se conosciamo il valore dei bianconeri. Con la Lazio abbiamo cercato di limitare le loro qualità, inserendo più giocatori fra le linee. Abbiamo sempre mantenuto la lucidità e siamo stati sempre pericolosi. Una buonissima prova ma io sto già pensando a che scelte fare martedì”.

LEGGI ANCHE -> MILAN, CHE PARTITA CONTRO LA LAZIO!