Milan, Conti: “Le chiacchiere stanno a zero, conta il campo” 

Milan, frecciata di Andrea Conti via social all’indomani della vittoria dell’Olimpico. “Le chiacchiere stanno a zero, alla fine faremo i conti”, ha infatti postato l’atleta via Instagram.

Il Milan sbanca San Siro e Andrea Conti si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L’esterno rossonero, autore di un’altra prova maiuscola ieri all’Olimpico, ne ha approfittato per lanciare una frecciata via social.

Il messaggio, postato attraverso il proprio profilo Instagram, è infatti schietto e diretto: “Le chiacchiere stanno a zero, in questo sport l’ultima parola è sempre del campo. Continuiamo a dare tutto e poi alla fine della stagione faremo i conti”.

Un riferimento, probabilmente, alle tante critiche giunte soprattutto dopo il pareggio di Ferrara e alle voci di rivoluzione ormai all’orizzonte. Nella mattinata di ieri, per esempio, erano giunte anche indiscrezioni a proposito di un possibile esonero di Stefano Pioli con Ralf Rangnick pronto a subentrare subito in caso di tracollo.

Invece il campo si conferma come vero giudice supremo. Proprio come è successo ieri. Sembrava un Diavolo spacciato ancor prima di scendere in campo secondo i pronostici, e invece i rossoneri hanno calato la miglior prestazione stagionale per maturità, mentalità e gestione. Un successo che ora rilancia prepotentemente il Milan in chiave Europa League.

