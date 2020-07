Boga, la decisione del Sassuolo: “E’ incedibile”

Il Sassuolo ha preso la propria decisione riguardo Jeremie Boga, attaccante franco-ivoriano che piace a moltissimi club italiani.

Tra i giocatori migliori, per rendimento, della stagione in corso in Serie A c’è sicuramente anche Jeremie Boga.

Il franco-ivoriano del Sassuolo è un talento puro, scaricato dal Chelsea e dunque un vero e proprio patrimonio di prospettiva del club emiliano.

Molti i club che si sono mossi di recente. Milan e Napoli in particolare, con gli azzurri che hanno anche dialogato negli ultimi giorni con la dirigenza del Sassuolo per imbastire una trattativa.

Ma il futuro di Boga sembra essere di stampo neroverde. Lo ha ammesso al Corriere dello Sport l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che ha allontanato ogni ipotesi di cessione.

“Vogliamo tenere i big, è il nostro desiderio per la prossima stagione. Quanto vale Boga? Un problema che non mi pongo, perché non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile“.

Porta chiusa dunque per le pretendenti al calciatore classe ’97. Il Sassuolo conferma così di non voler fare la parte del ‘supermercato’ durante la prossima sessione di settembre, bensì di voler blindare i migliori calciatori.

