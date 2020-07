Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: rossoneri su Mandzukic

Arrivano conferme sulla trattativa tra il Milan e Mario Mandzukic, calciatore attualmente libero e pronto a legarsi contrattualmente.

Mario Mandzukic è un calciatore svincolato. Lo ha ufficializzato lo stesso attaccante croato con una nota sui propri canali social.

L’ex Juventus ha trovato l’accordo con i qatarioti dell’Al-Duhail per rescindere consensualmente il contratto. Evidentemente Mandzukic si è stufato ben presto dell’esperienza in Medio Oriente.

Ora si aprono diverse prospettive per il classe ’86, che potrà decidere liberamente il proprio futuro professionale.

Secondo il tabloid inglese The Sun, il Milan è una pista concreta per Mandzukic. I rossoneri già a gennaio avrebbero fatto un tentativo per portarlo in rosa, ma ci riproveranno ora con condizioni molto più semplici.

Il Milan è indicato dalla stampa britannica come il primo rivale del Manchester United nella corsa all’attaccante croato. I ‘Red Devils’ infatti appaiono molto interessati all’idea di affiancare Mandzukic a colleghi più giovani come Martial e Rashford.

Si prospetta un duello per il forte e statuario calciatore 34enne. Ritorno in Serie A o prima esperienza in Premier League?

