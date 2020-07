Calciomercato Milan – Obiettivi Milenkovic e Samardzic, dubbio Kjaer | VIDEO

Il Milan ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa. Il centrale serbo classe 1997 viene valutato circa 35 milioni di euro dalla Fiorentina, che potrebbe accettare Lucas Paquetà come contropartita nell’operazione. Incerta la permanenza di Simon Kjaer, che nonostante il buon rendimento potrebbe non essere riscattato. Servono 3,5 milioni per acquistarlo dal Siviglia, ma il club sta facendo le proprie valutazioni. Per il centrocampo piace Lazar Samardzic, talento 18enne che milita nell’Hertha Berlino e che Paolo Maldini aveva provato a prendere già nella sessione di mercato di gennaio. Probabile un nuovo tentativo nelle prossime settimane.

