Calciomercato Milan – l’Eintracht fissa il prezzo per Rebic

Il Milan vuole tenersi stretto Ante Rebic. Ma c’è da discutere con il club tedesco che ne detiene ancora il cartellino.

C’è ancora tempo per discutere del futuro di Ante Rebic. Il Milan ha infatti a disposizione l’attaccante croato in prestito fino al 30 giugno 2021.

Poi sarà tempo di capire cosa ne sarà del classe ’93, vero e proprio goleador del Milan attuale. I suoi 9 centri in campionato hanno trascinato i rossoneri verso la zona Europa League.

Come scrive Tuttosport, l’Eintracht Francoforte non farà sconti. I tedeschi, proprietari del cartellino di Rebic, chiederanno almeno 40 milioni di euro per cedere il calciatore a titolo definitivo.

Una cifra tutt’altro che bassa, ma è comprensibile tale richiesta. Rebic in Europa, da gennaio 2020 ad oggi, è uno dei calciatori più determinanti, sia per numeri che per prestazioni individuali.

Il Milan dovrà lavorare seriamente per trovare un accordo, se come sembra intende trattenere Rebic oltre la scadenza del prestito biennale.

Un’arma in favore dei rossoneri può essere André Silva. Il portoghese in prestito all’Eintracht sta facendo molto bene, dunque non è da escludere l’ipotesi di uno scambio alla pari nell’estate 2021.

