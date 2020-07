Milan-Juventus, probabili formazioni: Calhanoglu recupera, Ibrahimovic dal 1′ 

Probabili formazioni Milan-Juventus: ecco le svelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Il tecnico rossonero ritrova l’acciaccato Hakan Calhanoglu e rilancia Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Juventus, chance di rivincita stasera per Stefano Pioli dopo l’incrocio amaro di Coppa Italia. Il tecnico, reduce dalla sbornia dell’Olimpico, ora è pronto a confermare in toto la squadra che ha travolto la Lazio. Compreso Zlatan Ibrahimovic, il quale va dunque verso una nuova maglia da titolare.

La formazione del Milan

Ciò significa che nel 4-2-3-1 la difesa vedrà Gianluigi Donnarumma in porta, Andrea Conti a destra, Simon Kjaer al centro accanto ad Alessio Romagnoli e Theo Hernandez sulla sinistra. Una retroguardia ormai stabile negli uomini per il Diavolo.

In mediana spazio invece al duo composto da Frank Kessie e Ismael Bennacer a protezione della retroguardia, con una nuova chance per Alexis Saelemaekers sulla destra, Giacomo Bonaventura sulla trequarti e Hakan Calhanoglu che recupera sulla sinistra. In attacco c’è appunto Ibra, pronto a far spazio ad Ante Rebic nella ripresa.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic

La formazione della Juventus

Maurizio Sarri, orfano di Matthijs de Ligt e Paulo Dybala squalificati, rilancia invece il suo 4-3-3. Con Wojciech Szczesny tra i pali, la linea difensiva vedrà Juan Cuadrado e Danilo sugli esterni con Daniele Rugani e Leonardo Bonucci al centro.

Il centrocampo vedrà Miralem Pjanic in cabina di regina, con Rodrigo Bentancur interno destro e Adrien Rabiot sull’altro versante. In attacci tridente composto da Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo.

La probabile formazione della Juventus: Szczesny: Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

LEGGI ANCHE: TERREMOTO MILAN, E’ IN ARRIVO L’UFFICIALITA’