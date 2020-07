Sportmediaset – Rangnick potrebbe confermare Pioli. Dubbio Maldini

L’arrivo di Ralf Rangnick potrebbe comportare un nuovo scenario nel Milan, dove Stefano Pioli potrebbe avere ancora una chance di restare in panchina.

La squadra è concentrata sul campo, ma nell’ambiente Milan continuano a circolare le indiscrezioni sull’arrivo di Ralf Rangnick. A fine stagione il manager tedesco dovrebbe arrivare in rossonero per fare da allenatore e direttore tecnico.

Oggi Sportmediaset conferma tutto, spiegando che l’attuale dirigente Red Bull gode di grande stima da parte di Gordon Singer e Ivan Gazidis. Quest’ultimo ha già comunicato la decisione a Paolo Maldini, la cui permanenza al Milan è in bilico. Difficilmente gradirebbe di restare con un ruolo di rappresentanza, anche la carica di vice-presidente non sembra tentarlo.

Non viene escluso che Rangnick possa lasciare a Stefano Pioli il ruolo di allenatore nella prima stagione. Ciò potrebbe avvenire se l’attuale tecnico rossonero centrasse l’obiettivo di qualificare il Milan alla prossima Europa League.

La sensazione è che il tedesco assumerà anche la guida della squadra, però lo scenario che prevede un suo impiego solo da dirigente non viene scartato completamente ancora. Non rimane che attendere per capire cosa succederà concretamente al Milan a fine stagione.

LEGGI ANCHE -> CorSera – Gazidis, incarico operativo offerto a Maldini: i dettagli