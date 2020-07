CorSera – Milan, nuovo incarico proposto a Maldini: i dettagli

Con l’arrivo praticamente certo di Ralf Rangnick è difficile pensare che Paolo Maldini possa rimanere. Nei mesi scorsi la leggenda rossonera aveva detto di ritenere il tedesco non adatto al Milan e lo aveva criticato per alcune dichiarazioni.

Una collaborazione tra loro appare improbabile, nonostante siano emersi rumors (non confermati ufficialmente) su contatti avviati da Rangnick proprio con Maldini per la sua permanenza.

Oggi il Corriere della Sera spiega che Ivan Gazidis non gli ha offerto un ruolo di semplice rappresentanza, bensì tecnico e manageriale. Rimane comunque improbabile che Paolo dica sì alla proposta dell’amministratore delegato del Milan.

Secondo altre fonti, invece, Gazidis avrebbe offerto una posizione da ambasciatore del club. Scenario che in passato ha sempre rifiutato. Anche l’aggiunta della poltrona di vice-presidente non dovrebbe far cambiare idea a Paolo sul fatto di non avere un ruolo operativo, ma solo istituzionale.

LEGGI ANCHE -> Milan-Juventus, i convocati di Pioli: recuperato Calhanoglu