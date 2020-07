Sky – Milan, inserimento per Tonali. Piace Vlahovic

Ultime news di calciomercato Milan da Gianluca Di Marzio, che conferma l’interesse per Sandro Tonali oltre che per Dusan Vlahovic e Kristoffer Ajer.

Il Milan non ha perso completamente le speranze di arrivare a Sandro Tonali. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club rossonero sta pianificando l’assalto al centrocampista del Brescia.

Ralf Rangnick, futuro allenatore e direttore tecnico del Milan, apprezza moltissimo il giocatore. Tuttavia, l’Inter è in vantaggio: ha già l’accordo con Tonali. Ai nerazzurri manca l’intesa con il Brescia, però.

Il calciatore non direbbe no a un’offerta del Milan, che ora sta cercando di capire come inserirsi tenendo conto dei costi dell’operazione.

Per la difesa, invece, sono stati avviati i contatti con gli agenti del centrale Ajer del Celtic Glasgow. Per l’attacco interessano Vlahovic della Fiorentina e Schick della Roma (in prestito al Lipsia ora). Rimarranno a Milanello sia Ante Rebic che Rafael Leao.

